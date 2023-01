Rybnik. Mężczyzna pożyczył głośnik i sprzedał go w lombardzie! Szuka go policja

Policjanci ze Sławkowa kradli koks w Dąbrowie Górniczej

Wszczęto śledztwo w sprawie kradzieży dwóch worków koksu z terenu przy stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza Towarowa. Kradzieży mieli dopuścić się dwaj policjanci ze Sławkowa, którzy zostali przyłapani przez Straż Ochrony Kolei na gorącym uczynku.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano 17 stycznia około godziny 1:30 w nocy. Kamera fotopułapki zarejestrowała, jak dwóch policjantów kradnie z nasypu dwa worki koksu, a następnie pakują je do nieoznakowanego radiowozu. Już wtedy komisarz Magdalena Żubertowska, z zespołu prasowego śląskiej policji powiedziała, że jeśli potwierdzi się, że doszło do złamania prawa, wówczas nie będzie miejsca dla takich osób w szeregach policjantów ze śląskiego garnizonu.

W środę obaj policjanci zostali zawieszeni na pół roku. - Zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów ze Sławkowa - usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Śledztwo w sprawie policjantów wszczęła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która zleciła czynności w tej sprawie Biuru Spraw Wewnętrznych Policji. Dąbrowska prokuratura złożyła także wniosek o wyłączenie z tej sprawy. Jak podaje RMF24, ze względu na współpracę z lokalną policją.

