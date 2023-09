i Autor: Policja Pszczyna Policjanci znaleźli go całego zakrwawionego. Nie wahali się nawet przez chwilę

Wstrząsające

Policjanci znaleźli go całego zakrwawionego. Nie wahali się nawet przez chwilę

To była zaskakująca interwencja policyjna. Mieszkaniec Kobióra, który wracając do domu w nocy, nie zauważył wystawionych elementów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, potknął się i upadł tak nieszczęśliwie, że obdarł niemal całą twarz, która błyskawicznie zalała się krwią.