Trwa wyjaśnianie okoliczności interwencji policji na ul. Mikołajczyka w Sosnowcu, gdzie postrzelony 45-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa: jedno dotyczące samego postrzelenia, a drugie w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów. Powołano biegłego z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie dokumentujące przebieg interwencji.

Biegły oceni interwencję policji w Sosnowcu

W Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzono sekcję zwłok 45-letniego mężczyzny, który zmarł w wyniku postrzelenia podczas interwencji policyjnej. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, wstępne ustalenia sekcyjne wskazują, że funkcjonariusz policji oddał cztery strzały, raniąc mężczyznę w nogę i tułów.

- Wstępnie ustalona przyczyna śmierci mężczyzny, to rozległy, wewnętrzny krwotok – podaje prokuratura. Podczas sekcji pobrano materiał do badań histopatologicznych i toksykologicznych, które mają na celu ustalenie, czy mężczyzna cierpiał na jakieś choroby oraz czy w jego organizmie znajdowały się substancje odurzające. Czas oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych, to okres do dwóch miesięcy, a na wyniki toksykologii – około dwóch – trzech tygodni.

Prowadzone są dwa śledztwa. Jedno dotyczy okoliczności postrzelenia mężczyzny, a drugie ma na celu wyjaśnienie, czy funkcjonariusze policji nie przekroczyli swoich uprawnień lub nie dopełnili obowiązków. W tym celu powołano biegłego z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, podstawą opinii biegłego będą m.in. nagrania z kamer nasobnych, które znajdowały się na mundurach funkcjonariuszy w chwili zdarzenia. - Nagrania z zabezpieczonych kamer nasobnych, które znajdowały się na mundurach funkcjonariuszy w chwili zdarzenia i nagrywały jego przebieg – podkreśla prokuratura.

W mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie wideo, które dokumentuje interwencję policji przy ul. Mikołajczyka w Sosnowcu.

Kim był postrzelony mężczyzna?

Ustalono, że 45-letni mężczyzna był z zawodu kierowcą i przebywał w Sosnowcu w związku z wykonywaną pracą. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, w tym właścicieli uszkodzonych przez niego pojazdów oraz mieszkańców bloku, przed którym doszło do tragedii. W najbliższych dniach planowane są kolejne przesłuchania, w tym także rodziny zmarłego.