Kobiór. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 1

Policja w Pszczynie wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Kobiórze na drodze krajowej nr 1. W godzinach przedpołudniowych we wtorek, 26 sierpnia, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych: citroena i volvo. Jak wstępnie przekazała policja, na skrzyżowaniu z ul. Ołtuszewskiego prowadzący pierwszy z pojazdów 79-latek postanowił zawrócić lub wykonać manewr skrętu w lewo i zderzył się z jadącym w kierunku Bielska-Białej volvo.

- Niestety, pomimo prowadzonej reanimacji, 90-letnia pasażerka citroena zmarła, a 79-letni kierowca trafił do szpitala - poinformowali mundurowi.

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzili mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie pod nadzorem prokuratora.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.