Cztery osoby zginęły na S7. To była przyczyna tragedii? Policja szuka świadków

- Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku busa na S7 pod Jędrzejowem.
- Do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego, który znajdował się na pasie awaryjnym.
- Policja poszukuje świadków, którzy mają wideorejestratory, widzieli tor jazdy busa lub mają informacje na temat wypadku.
Tragedia na S7 pod Jędrzejowem. Policja szuka świadków zdarzenia
Czterech mieszkańców województwa śląskiego zginęło w wypadku na S7 pod Jędrzejowem, do którego doszło w poniedziałek, 25 sierpnia. Według wstępnych ustaleń policji tragedia rozegrała się, gdy kierujący busem marki Renault 51-latek rozpoczął manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego, który prowadził 29-latek. Mężczyzna kosił trawę wokół trasy S7, ale w momencie zderzenia z pojazdem ofiar znajdował się na pasie awaryjnym. Chwilę później bus uderzył jeszcze w bariery energochłonne.
Na miejscu zginęli kierujący samochodem 51-latek i jego trzech pasażerów w wieku: 24, 44 i 49 lat, natomiast nie nie stało się prowadzącemu traktor - mężczyzna był trzeźwy. Tymczasem policja w Jędrzejowie szuka świadków wypadku.
- Osoby będące świadkami tego wypadku, przejeżdżające trasą ekspresową S7 od miejscowości Miechów około godziny 12:30 do momentu wypadku i widziały tor jazdy busa marki Renault, posiadały wideorejestratory lub mają wiedzę na temat tego zdarzenia i mogą pomóc w ustaleniu przyczyn oraz przebiegu zdarzeń, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie pod numerem telefonu 47 80 46 205 - apelują mundurowi.
Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?
Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.