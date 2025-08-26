Cztery osoby zginęły na S7. To była przyczyna tragedii? Policja szuka świadków

Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku busa na S7 pod Jędrzejowem.

Do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego, który znajdował się na pasie awaryjnym.

Policja poszukuje świadków, którzy mają wideorejestratory, widzieli tor jazdy busa lub mają informacje na temat wypadku.

Tragedia na S7 pod Jędrzejowem. Policja szuka świadków zdarzenia

Czterech mieszkańców województwa śląskiego zginęło w wypadku na S7 pod Jędrzejowem, do którego doszło w poniedziałek, 25 sierpnia. Według wstępnych ustaleń policji tragedia rozegrała się, gdy kierujący busem marki Renault 51-latek rozpoczął manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego, który prowadził 29-latek. Mężczyzna kosił trawę wokół trasy S7, ale w momencie zderzenia z pojazdem ofiar znajdował się na pasie awaryjnym. Chwilę później bus uderzył jeszcze w bariery energochłonne.

Na miejscu zginęli kierujący samochodem 51-latek i jego trzech pasażerów w wieku: 24, 44 i 49 lat, natomiast nie nie stało się prowadzącemu traktor - mężczyzna był trzeźwy. Tymczasem policja w Jędrzejowie szuka świadków wypadku.

- Osoby będące świadkami tego wypadku, przejeżdżające trasą ekspresową S7 od miejscowości Miechów około godziny 12:30 do momentu wypadku i widziały tor jazdy busa marki Renault, posiadały wideorejestratory lub mają wiedzę na temat tego zdarzenia i mogą pomóc w ustaleniu przyczyn oraz przebiegu zdarzeń, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie pod numerem telefonu 47 80 46 205 - apelują mundurowi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.