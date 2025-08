W Żorach 53-letni mężczyzna podpalił drzwi wejściowe do domu na ulicy Brzoskwiniowej około godziny 23:00 w niedzielę, 3 sierpnia.

Po ugaszeniu pożaru z budynku ewakuowano 61-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala na obserwację.

Sprawca, który był wcześniej karany, został zatrzymany na ulicy Ogrodniczej, gdzie usiłował zaatakować policjantów metalowym kosturem.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za podpalenie i napaść na funkcjonariuszy.

Żory: Mieszkańcy zareagowali na podejrzane zachowanie mężczyzny. Zaatakował policjantów kosturem

W niedzielę, 3 sierpnia około godziny 23:00 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Żorach. Na miejsce natychmiast skierowano policję i straż pożarną. Istniało podejrzenie, że w środku może znajdować się starszy mężczyzna. Po ugaszeniu ognia i kilkukrotnym bezskutecznym pukaniu do drzwi, mundurowi zdecydowali się na siłowe wejście do budynku.

W jednym z pomieszczeń znaleziono zdezorientowanego 61-latka, który został natychmiast przewieziony do szpitala na obserwację. Jak podaje policja, mężczyzna trafił do szpitala, by wykluczyć ewentualne zatrucie dymem.

Niedługo po akcji ratunkowej na ulicy Brzoskwiniowej, świadkowie zauważyli w rejonie ulicy Ogrodniczej mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Jak relacjonowali, chodził on po posesjach, świecił latarką i sprawdzał, czy drzwi do domów są zamknięte. W ręku trzymał ciężki, stalowy przedmiot.

Na miejsce wezwano patrol policji, który podjął próbę wylegitymowania podejrzanego. Mężczyzna zareagował agresją i usiłował zaatakować funkcjonariuszy metalowym kosturem. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji, został obezwładniony i zatrzymany.

Podpalacz z Żor odpowie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia

Po sprawdzeniu danych zatrzymanego w policyjnych bazach okazało się, że jest to 53-letni mężczyzna, który był już wcześniej karany. Podczas przesłuchania przyznał się do podpalenia drzwi na ulicy Brzoskwiniowej. Teraz odpowie przed sądem za popełnione przestępstwa.

Za podpalenie i napaść na funkcjonariuszy grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

6-latek bawił się na torach. Potem przejechał pociąg. Policja pokazała szokujące nagranie z 4:30 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.