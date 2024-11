Policzyliśmy, ile trzeba będzie zapłacić za taksówkę z centrum Katowic do innych dzielnic

Taksówki w Katowicach będą droższe? Miasto przygotowało uchwałę

Stawki maksymalne za przewozy taksówkami na terenie Katowic nie zmieniły się od 2016 roku. O zmianę cen od kilku lat wnioskowali taksówkarze, w końcu miasto przygotowało projekt uchwały ustalającej nowe maksymalne ceny za przewozy taksówkami na terenie miasta.

- Środowiska katowickich taksówkarzy od dwóch lat wnioskują o podniesienie cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice. O ile jeszcze w 2022 r. trudno było przychylić się do tego postulatu, to dzisiaj, w kontekście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zmian cen paliw oraz inflacji oczekiwania taksówkarzy wydają się zasadne – mówi Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.

Jeśli uchwała zostanie przyjęta, określi nowe stawki maksymalne, których korporacje taksówkarskie nie będą mogły przekraczać. Oznacza to, że podobnie jak dzieje się to dzisiaj, korporacje będą mogły oferować swoje usługi za niższe stawki.

Ceny taksówek w Katowicach. Tyle trzeba zapłacić teraz za 1 km

W Katowicach maksymalne opłaty określone przez obowiązującą uchwałę rady miasta to 8 zł opłaty początkowej, 3 zł w I taryfie za przejazd 1 km i 4,5 zł w II taryfie – obowiązującej w godz. 22.00-6.00 oraz w ciągu całej doby w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast maksymalna opłata za 1 godz. postoju to 40 zł.

W sąsiednim Chorzowie, to 9 złotych opłaty początkowej i 4 złote za każdy kolejny kilometr podróży w I taryfie oraz 60 zł za godzinę postoju. W Krakowie z kolei opłata początkowa wynosi 9 zł, 4 zł każdy przejechany kilometr i 55 zł za godzinę postoju.

Ile będą kosztować taksówki po zmianie cennika?

Nowe stawki maksymalne, zaproponowane przez miasto Katowice, to 9 zł opłaty początkowej, 4 zł za przejazd 1 km w taryfie I i 6 zł w taryfie II oraz 50 zł za 1 godzinę postoju.

Policzyliśmy ile trzeba będzie zapłacić za dojazd z centrum Katowic do Ochojca, Kostuchny, Podlesia i Bogucic.

I tak z centrum Katowic do Ochojca zapłacimy za taksówkę 37 złotych przy założeniu, że trasa wyniesie niecałe 7 kilometrów. Jednak chcąc objechać korki trzeba nadłożyć drogi. Jeśli wybierzemy dłużą trasę (13 km) wyjeżdżając z centrum na autostradę A4, a później zjeżdżając w drogę 81 i jadąc ulicą 73 Pułku Piechoty, trzeba liczyć się z opłatą w wysokości 61 złotych.

Za przejazd z centrum Katowic do Kostuchny (9,9 km) jadąc przez Brynów trzeba będzie zapłacić 49 złotych. Jeśli wybierzemy alternatywną trasę przez autostradę A4 i dalej drogą 86, droga wydłuży się o 6 kilometrów, a to oznacza, że opłata wyniesie 73 złote.

Jeśli z centrum Katowic pojedziemy do Podlesia przez Brynów, Ligotę i Zarzecze (14 km), opłata wyniesie: 65 złotych. Alternatywna trasa to przez A4, Giszowiec, Murcki i Kostuchnę, która wynosi 19 kilometrów, wówczas opłata wyniesie 85. Jest jeszcze trzecia możliwość. Do Podlesia możemy dojechać przez Brynów ulicą Kościuszki do ronda, gdzie zjedziemy w ulicę Armii Krajowej, a później ul.Trojoka (11 km), opłata wyniesie: 53 złote.

Z kolei trasa z centrum Katowic do Bogucic to w zależności od natężenia ruchu i trasy którą wybierzemy 8 km lub 10. Opłata wyniesie zatem 41 złotych lub 49 złotych.

