Ciekawe miejsca

"Polski Wersal" na Śląsku zachwyca! To prawdziwa perełka idealna na romantyczny wypad

Nie od dziś wiadomo, że francuska architektura jest często obiektem westchnień. Wielu Polaków co roku udaje się do naszych zachodnich sąsiadów i odwiedza między innymi Wersal. Okazuje się jednak, że nie trzeba przekraczać granicy, by zobaczyć tak wyjątkowe miejsce. Jak to możliwe? Mało kto o tym wie, lecz w Polsce także mamy swój Wersal!