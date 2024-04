Park w Jaworznie jak Malediwy. Widoki zwaliły z nóg nawet zagraniczne media. Szykuje się najazd turystów?

Niezwykły park w Jaworznie (woj. śląskie) przyciąga turystów z całej Polski, ale teraz może także stać się kierunkiem wycieczkowym dla zagranicznych turystów. Wszystko za sprawą artykułu w brytyjskim dzienniku "The Sun", który zachwycił się Parkiem Gródek. Dziennikarz z Wielkiej Brytanii nazwał to miejsce "polskimi Malediwami" i z uznaniem opisał okoliczności przyrody, jakie możemy tam zobaczyć.

Jaworznicki "Gródek" to dawny kamieniołom przekształcony w park z zalesionymi terenami, miejscami na piknik i drewnianą kładką nad jeziorem. Lazurowa, krystaliczna woda, robi niezwykłe wrażenie na przyjezdnych i korzystających z uroków gości; czas spędzają tu nie tylko całe rodziny czy łaknąca wakacyjnego klimatu młodzież. Miejsce to jest także popularnym krajobrazem na ślubne sesje zdjęciowe czy teledyski. Warto dodać, że wstęp do Parku Gródek jest całkowicie bezpłatny i jest on czynny przez całą dobę, każdego dnia w roku.

- Szczególnie wartym polecenia są dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o charakterystycznej, turkusowej barwie. Zbiornik Orka o głębokości 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami oraz statkiem, stanowi jeden z najciekawszych obiektów dla nurków (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi charakterystyczna kręta ścieżka, dzięki której można podziwiać okolicę z perspektywy wody - czytamy na stronie jaworzno.pl

Zdjęcia z tego niezwykłego miejsca możecie podziwiać w naszej galerii!

