Ponad 7 milionów złotych na pomoc powodzianom z 31 gmin woj. śląskiego

Mieszkańcy, których dotknęła powódź dostaną wsparcie

W poniedziałek, 23 września radni Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie opowiedzieli się za wsparciem dla mieszkańców województwa dotkniętych powodzią.

Na doraźną pomoc powodzianom przeznaczono 7,3 miliona złotych. Na wsparcie w wysokości 4 tys. zł może liczyć każde gospodarstwo domowe, które ucierpiało w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz powodziami na terenach objętych stanem klęski żywiołowej.

Uchwała dotyczy w sumie 1 831 gospodarstw domowych w 31 gminach województwa śląskiego. Najwięcej z nich jest w:

Czechowicach-Dziedzicach (250),

Pszczynie (250),

Krzyżanowicach (170),

Skoczowie (130),

Krzanowicach (110),

Goleszowie (100),

Ustroniu (100)

Wilamowicach (100).

- "Woda w województwie śląskim powoli opada, ale dziś najważniejsze jest, by jak najszybciej dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej potrzebują (…). Z rezerwy celowej województwa śląskiego przekazujemy 7,3 mln zł do samorządów lokalnych" – powiedział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały pieniądze z budżetu województwa trafią do samorządów lokalnych, który będą odpowiedzialne za wypłacenie pomocy finansowej poszkodowanym mieszkańcom.

Z rządowych informacji wynika, że powodzianie mogą liczyć także na zasiłek powodziowy w wysokości 2 tys. zł oraz wsparcie doraźne w wysokości 8 tys. zł.

Wojciech Saługa zapowiedział również, że w przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego zaplanowane zostanie wsparcie dla gmin najbardziej dotkniętych kataklizmem. Ocenił, że to "samorządowa solidarność". Dodał, że konkretne decyzje zapadną po oszacowaniu strat i szczegółowym ustaleniu zasad rządowego wsparcia.

Z kolei wojewoda śląski Marek Wójcik przekazał, że w związku z intensywnymi opadami deszczu i powodziami w regionie uszkodzone zostały 3 022 budynki mieszkalne, 136 budynków użyteczności publicznej, 156 gospodarczych, 553 drogi, 95 mostów, 303 szkoły oraz 91 przedszkola.

