Pierwszy milion już trafił do samorządów na pomoc powodzian. Wciąż trwa monitorowanie wałów

Zakończyła si akcji odpompowywania wody w Czechowicach-Dziedzicach. Natomiast te czynności cały czas trwają w Goczałkowicach, tam kilkanaście domów jest nadal podtopionych. W Raciborzu, Krzyżanowicach, Chrzanowicach, Kuźni Raciborskiej trwa wypompowywanie wody z piwnic.

Cały czas monitorowany jest stan wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Organizowane są również wspólne patrole przez Wody Polskie, Straż Pożarną i Wojska Obrony Terytorialnej.

Jak podkreślił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego wojewoda śląski Marek Wójcik, pierwszy milion złotych trafił do samorządów na pomoc dla powodzian.

- Przyjmowane są wnioski o pomoc doraźną. Są one rozpatrywane na bieżąco i w ciągu jednego dnia wypłacamy pieniądze samorządom. Sumując dotychczas wypłacone środki - dziś już pierwszy milion trafił do samorządów do wypłaty powodzianom - przekazał wojewoda śląski.

Jak dodał, Inspekcja Nadzoru Budowlanego oraz Izba Inżynierów Budownictwa prowadzą ocenę stanu budynków. Inspekcja Handlowa prowadzi skontrolowała ceny w sześciu miejscowościach z obszaru klęski żywiołowej i nie stwierdziła wygórowanych cen pierwszej potrzeby i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Ważne numery telefonów dla powodzian. Pod tymi numerami telefonu uzyskasz pomoc

Numery dla ofiar powodzi:

Pomoc społeczna dla osób poszkodowanych przez powódź: 22 245 61 01

Bezpłatna całodobowa infolinia pomocy zdrowotnej NFZ: 800 190 590

Infolinia KAS dla poszkodowanych w powodzi: 22 460 59 30

Telefoniczna linia wsparcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli z terenów dotkniętych powodzią:Izabela Podsiadło-Dacewicz, interwencja kryzysowa, psychotraumatologia – 723 245 220

Dyżur:20.09.2024 (piątek) godz. 15.00 – 20.00

Agnieszka Kowalczyk, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 885 523 871

Dyżur:20.09.2024 (piątek) 10.00 – 12.00

Urszula Klimkowicz, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 885 531 744

Dyżur:20.09.2024 (piątek) godz. 9.00 – 11.00

Anna Kędzierska, pomoc psychologiczna – 723 248 828

Dyżur:20.09.2024 (piątek) godz. 12.00 – 14.00

Aneta Sokołowska, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 885 531 748

Dyżur:

20.09.2024 (piątek) godz. 14.00 – 16.00

Anna Zych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 885 845 588

Dyżur:20.09.2024 (piątek) godz. 8.00 – 10.00

Infolinie:

Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)

Infolinia dla osób poszkodowanych przez powódź, które potrzebują informacji.Telefon: 22 245 61 01

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Infolinia dla przedsiębiorców, gdzie mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Telefon:

(33) 825 31 3476 876 45 76

Infolinia czynna w godzinach 8.00 – 15.00.

Infolinia Państwowej Inspekcji PracyInfolinia dla pracowników i pracodawców z terenów objętych powodzią.

Telefon: (22) 391 83 70

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)Telefon: 581 84 10

Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 9.00 – 15.00.

Infolinia Zielona Linia – infolinia Urzędu PracyInfolinia dla przedsiębiorców, pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Telefon: 19 524

Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.00.