Potracił 7-letniego chłopca przed szkołą i uciekł. Policja szuka świadków tego zdarzenia

Potrącił na przejściu dziecko i uciekł

Do zdarzenia doszło na ul. Bielszowickiej, przy Szkole Podstawowej nr 11 w Rudzie Śląskiej. 7-letni chłopiec przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych około godziny 7.30, gdy nagle uderzył w niego samochód. Auto mogło mieć czarny lub ciemny kolor. Kierowca nie zatrzymał się, by sprawdzić co się stało, nie udzielił także pomocy dziecku, po prostu odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec z raną głowy został przewieziony do szpitala.

Policjanci proszą każdego, kto ma informacje na temat tego zdarzenia o kontakt. Jednocześnie nie ustają poszukiwania kierowcy.

