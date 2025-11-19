Potworny wypadek w Ustroniu. Bmw zmiażdżyło mazdę, nie żyje 18-latka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-19 7:53

Na ulicy Katowickiej w Ustroniu rozpędzone bmw z potężną siłą wbiło się w tył mazdy, w której podróżowały młode kobiety. Skutki zderzenia okazały się tragiczne. Jedna z 18-letnich pasażerek zginęła na miejscu, a jej rówieśniczka w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu. Za kierownicą bmw siedział 21-letni mężczyzna.

  • W Ustroniu na ulicy Katowickiej doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca bmw najechał na tył mazdy. 
  • W wyniku zderzenia zginęła 18-letnia pasażerka mazdy. Druga 18-latka w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Kierowca bmw był trzeźwy, policja zatrzymała jego prawo jazdy.

Tragedia w Ustroniu. Bmw najechało na mazdę, nie żyje 18-latka

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj (18 listopada) około godziny 14:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, wszystko rozegrało się na ulicy Katowickiej, w rejonie skrzyżowania z ulicami Zagajnik i Cichą. 21-letni kierowca bmw, jadąc lewym pasem w kierunku Ustronia, najechał na tył mazdy, której kierująca zamierzała skręcić w lewo.

Niestety, dla jednej z podróżujących mazdą młodych kobiet pomoc przyszła za późno. Mimo wysiłków ratowników, życia 18-letniej pasażerki nie udało się uratować. Jej rówieśniczka, również 18-letnia, odniosła bardzo poważne obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który w trybie pilnym przetransportował ciężko ranną nastolatkę do szpitala. Lekarze określają jej stan jako ciężki.

Polecany artykuł:

Całemu regionowi groziło odcięcie od dostaw ciepła. Zapadła kluczowa decyzja

21-letni kierowca bmw był trzeźwy

Kierowca bmw, 21-letni mężczyzna, został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak informuje policja, badanie wykazało, że był trzeźwy. Mimo to, zgodnie z procedurami, pobrano mu krew do dalszych, bardziej szczegółowych badań toksykologicznych. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali jego prawo jazdy. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone pod nadzorem prokuratora, który zdecyduje o ewentualnych zarzutach dla młodego kierowcy.

Przez kilka godzin droga ze Skoczowa w kierunku Ustronia była całkowicie nieprzejezdna, a na nitce w stronę Skoczowa zablokowany był jeden pas ruchu. Policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu pracowali technicy kryminalistyki oraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego i ruchu drogowego, zabezpieczając ślady, które pomogą odtworzyć dokładne okoliczności tej tragedii.

Potworny wypadek w Ustroniu. Bmw zmiażdżyło mazdę, nie żyje 18-latka
3 zdjęcia
Super Express Google News
Uszkodzony przewód wybił szybę w wagonie
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE KOBIETA
WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚLĄSKA POLICJA
BMW