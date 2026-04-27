Groźny wypadek w powiecie wodzisławskim. Kilka osób trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 kwietnia, około godziny 15:20 na ulicy Andersa w Pszowie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz jednośladu.

Jak przekazał st. kpt. mgr inż. Sebastian Bauer, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, jednośladem podróżowały dwie osoby — kobieta i mężczyzna. Oboje zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali, gdzie przeszli dalszą diagnostykę. Zaś pomocy medycznej udzielono łącznie trzem osobom uczestniczącym w zdarzeniu.

Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie maszyna została zawrócona decyzją ratowników medycznych, którzy uznali, że transport drogowy będzie wystarczający.

Szczegóły zdarzenia są ustalane

Działania straży pożarnej koncentrowały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wsparciu medyków oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym. Na miejscu pracowali również policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

W trakcie działań obecny był także biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który ustalał szczegółowe okoliczności zdarzenia. Interweniowali również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach, którzy zostali zadysponowani do akcji o godzinie 15:22.

Obecnie działania służb zostały już zakończone, a ruch w tym rejonie wrócił do normy. Dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu jednośladów. Kierowcy powinni zwracać uwagę na motocyklistów i zachowywać bezpieczny odstęp, a osoby poruszające się jednośladami — dostosowywać prędkość do warunków i zachowywać czujność. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnych w skutkach zdarzeń.