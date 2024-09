Powódź 2024. Ewakuacja w Czechowicach-Dziedzicach. Zalany dom dziecka i szkoły

Zalane drogi, posesje oraz domy - to sytuacja, z którą w niedzielę rano, 15 września, muszą mierzyć się mieszkańcy Czechowic-Dziedzic oraz pracujące na miejscu służby. Władze miasta podały, że prowadzona jest ewakuacja mieszkańców ul. Wierzbowej. - Specjalny autobus zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Legionów z ul. Waryńskiego - poinformowano. Rzeka Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach osiągnęła rekordowy od 2010 r. poziom - 645 cm.

Po nocnych, nawalnych opadach deszczu, w mieście występują poważne utrudnienia komunikacyjne, nieprzejezdna są:

- Ważny apel także z Sołectwo Ligota, gdzie zalane są ulice: Zabrzeska, Wapienicka, Bielska i Rolników. Mieszkańcy Ligoty, o ile to możliwe, proszeni są o pozostanie dzisiaj w domach - podały władze gminy Czechowice-Dziedzice w mediach.

Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, zalane zostały szkoły podstawowe w Czechowicach-Dziedzicach i Ligocie, a także czechowicki dom dziecka. Strażacy wypompowywali wodę m.in. z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej.

- Prowadziliśmy ewakuację mieszkańców z rejonu ul. Wodnej, Wierzbowej oraz Robotniczej w Czechowicach-Dziedzicach, a także Międzyrzecza Dolnego. 1400 zdarzenia odnotowano w Bielsku-Białej i powiecie bielskim od wczoraj do dziś do godz. 9:30 w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. Obecnie trwa wzmacnianie wałów na granicy gminy Bestwina i Wilamowice przy ujściu potoku Łękawka do rzeki Wisły, gdzie woda przebiera górą wału - podała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.