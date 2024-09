Dotknęła ich powódź, mimo to sami ruszyli z pomocą dla Ziemi Kłodzkiej

Mieszkańcy Zabrza nie szczędzą pochwał Darii i Dawidowi, którzy w miejsce odwołanego ślubu pojechali na Opolszczyznę pomagać powodzianom. Jak informuje radny miejski Kamil Żbikowski, ceremonia miała się odbyć w sobotę, 21 września, ale została przełożona na późniejszy termin. Narzeczeni ruszyli swoim autem do Prudnika i do Głuchołaz, żeby przekazać dary od mieszkańców Zabrza, które udało się zgromadzić do środy, 18 września.

"Dawid gratuluję Ci, znamy się od lat i wiem że to była super decyzja. Pozdrawiam", "Szacunek dla państwa.❤️", Daria, Dawid - jesteście wielcy! Z całego serca trzymam kciuki za Was ❤️ - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem radnego z Zabrza.

