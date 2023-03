Pożar na izbie przyjęć. Płomienie buchnęły na łóżku pacjentki

Pokolenie Z nie będzie harować, jak ich starzy. Badania pokazują to dobitnie

Ogień pojawił się na łóżku szpitalnym jednej z pacjentek izby przyjęć Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich. Do całego zdarzenia doszło w środę, 29 marca około godziny 7 rano. Na miejsce skierowano pięć zespołów straży pożarnej, ogień jednak zdążył ugasić personel szpitala przed przyjazdem strażaków.

Z izby przyjęć ewakuowano 16 osób. Pacjenci zostali przeniesieni do części urazowej.

- Kobieta została przyjęta do szpitala dzień wcześniej. Nie przebywała pod tlenem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliła się instalacja zamontowana w ścianie. Ustalamy czy doszło do celowego zaprószenia ognia, czy był to przypadek - mówi w rozmowie z Super Expressem p.o. mł. asp. Karol Kolaczek, z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

25-latka została zatrzymana przez policjantów i jest przesłuchiwania obecnie w komisariacie. Wcześniej pobrano jej krew do badań, mają one wykazać czy pacjentka znajdowała się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Izba przyjęć chorzowskiego szpitala wciąż pozostaje wyłączona z użytku.

