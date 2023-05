Zasnął pijany i przypalił obiad! Sprawca pożaru wylądował w więzieniu

i Autor: Policja Chorzów

A to niespodzianka!

Pożar w Chorzowie. Właściciel mieszkania trafił do więzienia

Jeśli zaczynasz gotować, to lepiej pilnuj garnków - taki wniosek można wysnuć z historii pewnego 55-latka z Chorzowa, który zostawił obiad na włączonej kuchence. Doszło do poważnego pożaru. Mężczyzna trafił do... więzienia! Droga za kraty nie prowadziła jednak przez spalone garnki i kuchnię. Powód był zupełnie inny.