Prezydent Sosnowca ma dość orgii. Zrywa z diecezją

"Nie jest tajemnicą, że Kościół Rzymskokatolicki jest stałym elementem życia Sosnowca i regularnie z nim współpracujemy. Chcielibyśmy robić to dalej. Natomiast z uwagi na ostatnie doniesienia z diecezji negatywnie wpływające na opinie o mieście, oburzenie mieszkańców Zagłębia i brak wyraźnego odcięcia się od tych spraw zmusza mnie do podjęcia przykrej decyzji o zawieszeniu współpracy miasta z Diecezją Sosnowiecką do czasu podjęcia realnych działań naprawczych" - oświadczył prezydent Arkadiusz Chęciński.