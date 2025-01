Proboszcz śląskiej parafii na portalu randkowym! Wierni powiadomili kurię

Kiedy doszło do konfrontacji z proboszczem, on też tutaj wobec nas zaprzeczał, tak jak wobec parafian, że to nie jest jego profil [...] W niedzielę (26 stycznia), już oficjalnie - i biskupowi, i parafianom - proboszcz przyznał się, że to jednak autentyczny profil, że należał do niego - relacjonował rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Opolu ksiądz Joachim Kobienia dla portalu wydarzenia.interia.pl.