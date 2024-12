Proboszcz ze Śląska dał zaskakujące wytyczne wiernym. Chodzi o kolędę

Spis treści

Kolęda 2024/2025

Wizyta duszpasterska to moment w roku, kiedy wierni mają okazję spotkać się z księdzem i porozmawiać w prywatnej atmosferze. Kolęda jednak budzi od lat w naszym kraju skrajne emocje i coraz więcej osób podchodzi do tego zwyczaju niezbyt przychylnie, czego dowodem są badania przeprowadzane wśród wiernych - więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Ilu Polaków przyjmie kolędę w tym roku? Księża pocałują sporo klamek. Są oczywiście osoby, które bez problemu przyjmują księdza w swoje progi, lecz zastanawiają się, ile dać do koperty oraz oczywiście, o czym rozmawiać z duchownym. Co ciekawe, wierni z Mysłowic z województwa śląskiego nie muszą się martwić o takie kwestie, bowiem proboszcz sam przekazał wytyczne dotyczące kolędy.

Wytyczne dla wiernych od proboszcza zaskoczyły wiernych

Na stronie mysłowickiej parafii jakiś czas temu pojawił się komunikat wydany przez tamtejszego proboszcza, który był skierowany stricte do parafian i dotyczył kolędy. Duchowny na wstępie podkreślił, jak ważną tradycją jest wizyta duszpasterska, a następnie przedstawił wytyczne. Ksiądz poruszył m.in. temat rozmów, lecz dał do zrozumienia, iż nie interesują go takie aspekty jak polityka, zdrowie, choroby, pogoda itd. Wspomniał również, by pamiętać, żeby nie przetrzymywać go zbyt długo u siebie w domu, ponieważ na jego wizytę czeka jeszcze wiele rodzin. Oczywiście nie zabrakło poruszenia kwestii kopert.

Kolęda nie obliguje nikogo do składania ofiar pieniężnych. Nie odwiedzamy wiernych po to, żeby zebrać kasę. Ofiara zawsze jest czynem dobrowolnym. Jest wolna od jakiś stawek, zależna wyłącznie od woli i możliwości - czytamy w ogłoszeniu parafiabrzeczkowice.pl.

W dzień kolędy zachowajmy czujność. Nie chodzi o to, żeby siedzieć na klatce schodowej, wystarczy przy uchylonych drzwiach nasłuchiwać dzwonka. Jeśli ktoś ma jakieś zawiłe dojście do domu, to warto wyjść przed dom. Otwarta furtka jest wyraźnym sygnałem, że tam na kolędę czekają - czytamy w ogłoszeniu parafiabrzeczkowice.pl.

