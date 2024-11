Zwęglone ciało na ulicy, to było zabójstwo! Policja zatrzymała 66-latka. Zbrodnia w Opolu

Kiedy jest kolęda 2025? Wizyty rozpoczną się już za chwilę

Wizyty duszpasterskie rozpoczynają się zwyczajowo tuż po 6 stycznia, lecz nie jest to zasadą. Okazuje się bowiem, że coraz częściej w większych miastach pierwsze kolędy wszczynane są jeszcze w grudniu, a wszystko zależy od parafii oraz ilości wiernych. Jeśli więc zastanawiasz się, kiedy odbędzie się kolęda w twojej miejscowości, warto udać się do kościoła lub dopytać się innych wiernych, którzy być może znają już konkretną datę wizyty księdza.

Ile dać do koperty po kolędzie? Księża wprowadzają nowe zasady

Kolęda od lat nierozerwalnie łączy się z datkami, które przekazywane są w kopercie księżom. Ta kwestia jednak coraz częściej budzi wiele emocji i społeczeństwo co rusz na koniec roku zastanawia się, ile dać do koperty - czy 50 zł wystarczy, czy być może należy włożyć do środka większy nominał?

Okazuje się, że w ostatnim czasie problem ten postanowili poniekąd rozwiązać sami duchowni, a w zasadzie ich część, która zdecydowała się nie przyjmować ofiar pieniężnych w czasie wizyt duszpasterskich. Tak postanowiła między innymi Parafia św. Michała w Opolu, która poinformowała już wiernych, iż nie chce datków, lecz zachęca do wsparcia ministrantów.

Kochani Parafianie, przypominamy, iż nie zbieramy ofiar po kolędzie. Jeśli będziecie mieli życzenie, to ofiary kolędowe będzie można złożyć podczas kolekty pokolędowej [...]. Będziemy także wdzięczni za każdą ofiarę złożoną podczas odwiedzin naszym ministrantom i mariankom – przeznaczymy je na dofinansowanie wspólnego wyjazdu młodzieży oraz na bieżącą działalność Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi - czytamy w komunikacie opolskiej parafii, sw-michal.opole.pl.

Takową narrację można dostrzec nie tylko w parafii w Opolu. Okazuje się, że podobne stanowisko w sprawie datków przyjęła także parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach.

Kolęda nie obliguje nikogo do składania ofiar pieniężnych. Nie odwiedzamy wiernych po to, żeby zebrać kasę. Ofiara zawsze jest czynem dobrowolnym. Jest wolna od jakiś stawek, zależna wyłącznie od woli i możliwości - czytamy w komunikacie do wiernych, parafiabrzeczkowice.pl.