Próbował udusić partnerkę, później zaatakował sąsiadkę i jej dzieci

35-latek z Chorzowa zdemolował klatkę schodową, a następnie pobił zgłaszającą awanturę. Na tym jednak nie koniec. Kobieta usłyszała, jak jej sąsiadka woła o pomoc, wybiegła na klatkę ze swojego mieszkania, by zobaczyć co się dzieje. To wtedy zauważyła uciekającą kobietę, chwilę później otrzymała potężny cios w twarz. W tym momencie za kobietą wybiegły jej dzieci. Jedno z nich również padło ofiarą agresora. Kobiecie udało się zadzwonić na policję.

Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna najpierw otworzył drzwi, a później próbował je ponownie zamknąć. Policjanci jednak go obezwładnili. Drugi patrol odszukał kobietę, która uciekła z mieszkania.

- Opowiedziała policjantom, że agresywny mężczyzna uderzył ja kilka razy i zaczął dusić - informuje policja w Chorzowie.

To nie koniec kłopotów 35-latka, który po przewiezieniu do komisariatu zaczął odgrażać się, że zabije policjantów, jeśli go nie wypuszczą. Dodatkowo ubliżał im różnymi wulgaryzmami. Gdy nieco ochłonął, postanowił zaproponować mundurowym 3000 złotych za zwolnienie go. Gdy widział, że swoją obietnicą nic nie zyska, zwiększył kwotę do 6000. Ostatecznie chorzowianin usłyszał łącznie 10 zarzutów, wśród których znalazło się usiłowanie zabójstwa, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz obietnica wręczenia korzyści majątkowej.

Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

