i Autor: Piotr Adamczyk/GTL S.A., Materiały prasowe Lotnisko Katowice Airport. Inwestycje

Strzał padł z broni służbowej

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pograniczniczki na lotnisku

Co stało się na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach? To będzie wyjaśniać Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, która wszczęła właśnie śledztwo w sprawie tragicznego wydarzenia, do którego doszło na lotnisku.