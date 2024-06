Ostatnie pożegnanie

Przejmujący widok na pogrzebie Marcina Mizi. "Jego serce bije w kimś innym. Podarował siebie"

Marcin wkrótce miał się żenić, jednak to szczęście legło w gruzach 9 czerwca w Sosnowcu. Marcin zmarł po brutalnym pobiciu na Dniach Sosnowca. 20 czerwca w Jastrzębiu-Zdroju, żegna go rodzina i ukochana, a także przyjaciele koledzy z pracy i klubu piłkarskiego, w którym grał. Kilkaset osób żegna zmarłego Marcina Mizię, który pośmiertnie został awansowany do stopnia chorążego.