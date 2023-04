Przez kilka miesięcy znęcał się nad własnym ojcem. Groził 67-latkowi śmiercią

Przez kilka miesięcy znęcał się nad własnym ojcem

We wtorek, 4 kwietnia po godzinie 18, policjanci z łaziskiego komisariatu zostali wezwani do jednego z mieszkań w centrum miasta. Okazało się, że nietrzeźwy 27-latek wszczął awanturę. Mężczyzna był agresywny wobec swojego ojca. Tym razem miał także grozić mu śmiercią i uderzyć w twarz.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do izby wytrzeźwień. To wtedy 27-latek wpadł w szał i zaczął wyzywać policjantów, a kiedy chcieli go obezwładnić, mężczyzna próbował się wyrywać, zaczął uderzać i kopać policjantów po nogach. W końcu agresor został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W piątek, 7 kwietnia, po przesłuchaniu, przewieziono go prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad ojcem od jesieni ubiegłego roku i kierowania gróźb oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenia ich oraz zmuszenia do odstąpienia od podejmowanych czynności. Mieszkaniec Łazisk Górnych stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Na wniosek policjantów podejrzany został objęty kilkoma środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru, nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do swojego ojca.

