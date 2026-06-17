Urząd Miasta Pszów zmienia adres na dawną kopalnię

Pszów decyduje się na odważny krok w swojej historii. Włodarze miasta podjęli decyzję o przeniesieniu centrali Urzędu Miasta do dawnego kompleksu Kopalni Anna. Konkretnie do magazynu, który zostanie w najbliższych latach gruntownie przebudowany, aby służyć zarówno petentom, jak i samym urzędnikom w komfortowych warunkach.

Przez 170 długich lat Kopalnia Anna kształtowała rzeczywistość Pszowa, będąc motorem napędowym rozwoju tego śląskiego ośrodka. Kres wydobycia nastąpił w 2012 roku, kiedy skończyły się pokłady surowca. Obecnie tereny te są poddawane procesowi odnowy, a poszczególne budowle zyskują nowe, zgoła odmienne przeznaczenie.

Cały proces przekształcenia byłego magazynu przewidziano na okres od 2027 do 2029 roku. Prace będą bardzo obszerne. Budynek zyska nową konstrukcję i poszycie dachowe, a także ekologiczne rozwiązania w postaci paneli słonecznych oraz zaawansowanych systemów technicznych. Istotnym aspektem będzie też pełne przystosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców mających trudności w poruszaniu się.

Dlaczego Urząd Miasta w Pszowie musi zmienić siedzibę?

W tym momencie praca pszowskiego magistratu jest rozproszona i toczy się w trzech osobnych gmachach. Przedstawiciele miasta podkreślają, że obecne warunki lokalowe mocno rozmijają się z oczekiwaniami mieszkańców. Kłopotliwe są m.in. wąskie schody, niedostatek miejsc do parkowania czy zupełny brak wind. Koszty i techniczne problemy związane z ewentualnym unowocześnieniem starych siedzib były tak duże, że zapadła ostateczna decyzja o przenosinach do historycznego, górniczego budynku.

Koszty całej operacji szacowane są na ponad 21 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty, bo ponad 16 milionów złotych, zostanie pokryta ze środków unijnych. Pieniądze te pochodzą z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnego programu dla województwa śląskiego na lata 2021-2027.

Przeprowadzka do nowej lokalizacji sprawi, że również dotychczasowe nieruchomości magistratu przejdą metamorfozę. Dwa z nich zostaną przerobione na lokale socjalne, podczas gdy historyczny gmach ratusza nadal będzie pełnił swoje dotychczasowe zadania administracyjne.

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Dawna Kopalnia Anna staje się nowym centrum miejskim

Przemiana magazynu na urząd to zaledwie fragment szerszego pomysłu na zagospodarowanie pogórniczego terenu. W dawnych murach Kopalni Anna funkcjonują już Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka oraz instytucje oświatowe. Dodatkowo wieża Szybu Jan została udostępniona dla turystów jako punkt widokowy.

Tuż obok toczą się równoległe remonty. Docelowo pojawią się tam przestrzenie dedykowane organizacjom społecznym, inkubator dla lokalnego biznesu, a także nowoczesny żłobek.