Te kobiety poszukiwane są przez śląską policję

Na oficjalnej stronie śląskiej policji publikowane są wizerunki oraz dane osób poszukiwanych, wobec których sądy lub prokuratury wydały zgodę na upublicznienie listów gończych. Wśród nich znajdują się kobiety, których miejsca pobytu pozostają nieznane, a ich zatrzymanie jest niezbędne do wykonania czynności procesowych lub odbycia zasądzonych kar.

Kobiety poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach mają odpowiadać za różnego rodzaju przestępstwa. Wśród czynów, w związku z którymi prowadzone są poszukiwania, znajdują się między innymi udział w bójce lub pobiciu, w trakcie którego inna osoba została narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wśród powodów wydania listów gończych znajdują się także niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów, między innymi zakazu wykonywania określonego zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej czy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Część poszukiwanych odpowiada również za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, czyli niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, mimo ciążącego obowiązku wynikającego z ustawy lub orzeczenia sądu.

W katalogu czynów, za które ścigane są poszukiwane kobiety, znajduje się również posiadanie nowych substancji psychoaktywnych wbrew obowiązującym przepisom prawa.

Poszukiwane przez policję. Gdzie je zgłosić?

Policjanci podkreślają, że publikacja zdjęć oraz danych osobowych poszukiwanych ma pomóc w ustaleniu ich aktualnego miejsca pobytu. Każda osoba, która rozpoznaje którąkolwiek z kobiet lub posiada informacje mogące pomóc w ich zatrzymaniu, powinna skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze przypominają jednocześnie, że nie należy podejmować samodzielnych prób zatrzymania osób poszukiwanych. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest niezwłoczne przekazanie informacji policji, która podejmie odpowiednie działania.

Tych kobiet poszukuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: