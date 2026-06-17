Łukasz Litewka nigdy nie pojawił się u Agnieszki Gozdyry. Teraz dziennikarka przerwała milczenie

Mimo wielokrotnych zaproszeń, Łukasz Litewka nigdy nie zgodził się wystąpić w programie dziennikarki, co wzbudziło w niej głęboki szacunek.

Agnieszka Gozdyra zinterpretowała jego odmowę jako wynik braku zainteresowania medialną ekspozycją i opowiadaniem o sobie, ponieważ jego dokonania i aktywizm mówiły same za siebie.

Dziennikarka określiła go jako unikalną postać, która wykorzystywała mandat poselski jako narzędzie do kontynuowania swojej misji pomagania innym, a nie jako cel sam w sobie.

W trakcie rozmowy z Magdą Mołek, Agnieszka Gozdyra powróciła do postaci Łukasza Litewki, który odszedł w grudniu ubiegłego roku. Dziennikarka przyznała, że pomimo jej usilnych starań, nigdy nie udało jej się zaprosić posła do swojego programu. Ta konsekwentna odmowa z jego strony była dla niej powodem do uznania.

- Łukasz Litewka nigdy nie zgodził się przyjść do mnie do programu. Za to go bardzo szanuję - wyznała.

Kiedy Magda Mołek zapytała o powody tej niechęci, Agnieszka Gozdyra wyjaśniła, że rozumiała postawę Litewki. Według niej, poseł nie potrzebował medialnej ekspozycji, by budować swój wizerunek czy opowiadać o swoich dokonaniach. Jego działania mówiły same za siebie.

- Rozumiem, dlaczego nie chciał przyjść, bo kompletnie go to nie interesowało. On miał "w pompce" bycie w mediach, gdzie siedzi się przed mikrofonem i opowiada o sobie. O nim świadczyło to, co robił, a nie opowiadanie o tym, co robił. Ja to szanuję - podkreśliła dziennikarka.

Zaznaczyła, że zależało jej na spotkaniu z Litewką, ponieważ liczyła na inną niż standardowa rozmowę. Jednocześnie wyraziła zrozumienie dla osób, które decydują się odmawiać udziału w wywiadach. Wspominała, że w rozmowach z nią Litewka deklarował, że "w końcu przyjdzie", ale dodawał, że "jemu to nie było do niczego potrzebne".

Gozdyra szczerze o Litewce

W ocenie Agnieszki Gozdyry, Łukasz Litewka prezentował się "inaczej" niż większość polityków. Nie budował swojego wizerunku poprzez deklaracje, lecz przez konkretne czyny. Nazwała go "zjawiskiem", które z aktywizmu przeniosło się do polityki, traktując mandat poselski jako narzędzie do kontynuowania swojej misji pomagania innym, a nie jako cel sam w sobie.

- Poseł Litewka był zjawiskiem, bo był tak naprawdę aktywistą, który wziął sobie to posłowanie jako kolejny poziom robienia tego, na czym mu zależało - stwierdziła.

Dziennikarka dodała również, że miała wrażenie, iż Litewka żył ze świadomością ograniczonego czasu. Agnieszka Gozdyra wspominała również moment, w którym dowiedziała się o śmierci Łukasza Litewki. Była wówczas na zajęciach ze studentami.

- Oni słyszeli głos w słuchawce i zrobili takie wielkie oczy, bo każdemu to nazwisko coś mówiło - opowiedziała, ukazując powszechne zaskoczenie i świadomość jego postaci.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie zginął Łukasz Litewka:

60

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności