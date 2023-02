Przyszedł pijany do pracy. Gdy nie dostał wynagrodzenia, wyjął nóż! Horror w Bojszowach

Ratownicy górniczy Polskiej Grupy Górniczej polecą do Turcji. "To oddolna inicjatywa ratowników"

Bojszowy. Przyłożył nóż do krtani pracodawcy!

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 4 lutego. Pijany 43-latek stawił się w pracy w jednej z tamtejszych firm. - Pracodawca zabronił mu dalszej pracy w takim stanie i zaproponował, by wrócił później po wynagrodzenie - podaje bieruńska policja. - Pracownik przyszedł po pieniądze w godzinach popołudniowych. Kiedy rozmowa z szefem zaczęła przebiegać nie po jego myśli, w złości wyciągnął nóż z kieszeni i przyłożył go do szyi 55-latka - opisuje całe zajście policja.

43-latek chciał odzyskać zaległe wynagrodzenie, ale z nożem na gardle pracodawca nie był w stanie zbyt wiele zrobić. Dobrze, że w pobliżu byli inni pracownicy, którym udało się obezwładnić agresora. Co prawda 43-latek uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja szybko go dopadła. Dalej był pijany, miał dwa promile alkoholu. Noc spędził w areszcie, po czym usłyszał zarzuty. - Na wniosek mundurowych prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór Policji i zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego. Za wymuszenie zwrotu wierzytelności kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia. Sprawca, który dopuścił się tego czynu, będzie teraz odpowiadać przed sądem - dodają stróże prawa.

