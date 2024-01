i Autor: Shutterstock

NIEODPOWIEDZIALNA WŁAŚCICIELKA

Przywiązała psa przed sklepem w Katowicach. Teraz trafi do więzienia!

Nie wszyscy ludzie powinni podejmować się wyzwania, jakim jest posiadanie czworonoga. Doskonałym przykładem na to jest kobieta, która wybrała się ze swoim psem na zakupy. Niestety, wpadła na pomysł, by przywiązać zwierzę przed wejściem do budynku, a do galerii handlowej weszła już sama. W sprawie interweniowała policja. Teraz grozi jej więzienie!