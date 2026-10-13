Spis treści
- Myjnia dla psów za 5 złotych. Właściciele mogą zapomnieć o bałaganie w łazience
- Dog Wash w Chorzowie. Myjnia działa przy ulicy Parkowej
- Psie Spa w Żorach. Kolejne miejsce dla właścicieli czworonogów
- Samoobsługowa myjnia dla psów także w Bielsku-Białej i Częstochowie
- Czy samoobsługowe myjnie dla psów staną się hitem na Śląsku?
Myjnia dla psów za 5 złotych. Właściciele mogą zapomnieć o bałaganie w łazience
Każdy opiekun psa dobrze wie, jak kończą się leśne spacery czy radosne harce w błocie. Zwierzak wraca całkowicie brudny, a jedynym ratunkiem jest domowa wanna. Efekt? Zalana łazienka, brudne ręczniki i fruwająca w każdym rogu sierść, której ciężko się pozbyć.
Mieszkańcy Śląska zyskali właśnie świetne rozwiązanie tego problemu. Są to samoobsługowe myjnie dedykowane psom. Właściciele mogą tam samodzielnie wykąpać i wysuszyć swojego pupila, korzystając ze specjalnie przystosowanych stanowisk.
Zasada działania jest banalnie prosta: przyprowadzasz zwierzaka, myjesz go, suszysz i wracacie do domu. Wszystko to bez rezerwacji u groomera i, co najważniejsze, bez dewastacji własnej łazienki.
Ceny w niektórych tego typu lokalizacjach zaczynają się od symbolicznych 5 złotych. Oczywiście ostateczna kwota zależy od czasu kąpieli oraz indywidualnego cennika danej myjni.
Dog Wash w Chorzowie. Myjnia działa przy ulicy Parkowej
W Chorzowie, niedaleko Galerii AKS, otwarto punkt Dog Wash przy ul. Parkowej 20. Właściciele za pośrednictwem mediów społecznościowych promują swoją inicjatywę, podkreślając, że zależało im na stworzeniu komfortowego miejsca dla lokalnych psiarzy.
U nas można samodzielnie wykąpać i wysuszyć swojego psa, bez umawiania wizyty i bez konieczności robienia tego w domu - przekazują właściciele.
Właściciele sami dbają o higienę swoich czworonogów na miejscu. Lokal jest klimatyzowany i dostępny codziennie w godzinach 8:00 - 22:00.
Klienci mogą zapłacić za usługę w wygodny dla siebie sposób, ponieważ punkt obsługuje zarówno gotówkę, jak i płatności kartą.
Największym atutem jest pełna elastyczność. Nie ma konieczności rezerwacji, więc z myjni można skorzystać spontanicznie, tuż po wyjątkowo brudnym spacerze.
Oto jak wygląda nowa myjnia w Chorzowie:
Psie Spa w Żorach. Kolejne miejsce dla właścicieli czworonogów
Na osiedlu Powstańców Śląskich w Żorach również można skorzystać z podobnej usługi. Psie Spa Żory znajduje się naprzeciwko lecznicy dla zwierząt, obok punktu Piko24.
Zgodnie z informacjami na profilach społecznościowych, myjnia zaprasza codziennie od 7:00 do 22:00.
Głównym założeniem jest możliwość samodzielnego zadbania o czystość pupila bez konieczności robienia bałaganu w domu.
To idealne rozwiązanie dla opiekunów psiaków, które uwielbiają kąpiele błotne i tarzanie się w piasku.
Samoobsługowa myjnia dla psów także w Bielsku-Białej i Częstochowie
Kolejnym punktem na mapie woj. śląskiego oferującym takie usługi jest Bielsko-Biała. Działa tam myjnia Umyj Pupila. To świetna opcja dla tych, którzy chcą sprawnie i komfortowo doprowadzić swojego psa do porządku.
Należy jednak pamiętać, że myjnie te służą wyłącznie do kąpieli i suszenia. Wszelkie zabiegi takie jak strzyżenie, pielęgnacja czy usuwanie kołtunów wciąż wymagają wizyty w profesjonalnym salonie groomerskim.
Również w Częstochowie można samodzielnie wykąpać psa. Przy ulicy Łódzkiej 52/6 znajduje się Wash Dog EXPRESS, działający bez wcześniejszych zapisów.
Lokal oferuje nie tylko stanowisko do mycia, ale także szampon, odżywkę i specjalistyczną suszarkę. Koszt to 15 zł za 5 minut użytkowania, przy czym kosmetyki są już wliczone w tę cenę. Myjnia jest otwarta codziennie od 8:00 do 22:00.
Czy samoobsługowe myjnie dla psów staną się hitem na Śląsku?
Sukces tego typu przedsięwzięć wydaje się przesądzony. Zadowoleni właściciele psów mogą umyć zwierzaka nie martwiąc się o późniejsze sprzątanie łazienki.
Kluczowe są również długie godziny otwarcia i pełna samodzielność. Dla właścicieli, których psy często się brudzą, nie bez znaczenia jest także przystępna cena.
Czas pokaże, czy psie myjnie na stałe wrosną w śląski krajobraz. Zależy to wyłącznie od tego, jak często mieszkańcy będą z nich korzystać.
Nie ulega jednak wątpliwości, że dla każdego opiekuna zmęczonego sprzątaniem wanny po spacerze, to rozwiązanie to prawdziwy strzał w dziesiątkę.