Quad roztrzaskał się o drzewo! Dziecko i dwóch dorosłych w ciężkim stanie

Poważny wypadek na quadzie! Dziecko i dwóch mężczyzn w szpitalu. "Żadna z tych z osób nie miała na głowie kasku"

Quad uderzył w drzewo, a w wyniku wypadku do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 9-letnie dziecko. Ich stan jest ciężki. Jak doszło do wypadku? Jak informuje Policja Śląska, do zdarzenia doszło 17 lipca około godziny 22. w Myszkowie na ulicy Sikorka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący quadem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W wypadku uczestniczyło dwóch mężczyzn w wieku 42 i 45 lat oraz 9-letni chłopiec, syn jednego z mężczyzn. Wszystkie osoby z licznymi obrażeniami ciała w stanie ciężkim trafiły do najbliższych szpitali. "Jeden z mężczyzn od razu po przewiezieniu do szpitala z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi trafił na stół operacyjny. Żadna z tych z osób nie miała na głowie kasku" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej.

"Należy pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę"

Teraz śledczy z Myszkowa wyjaśniają szczegóły i dokładne okoliczności tego zdarzenia. Policja apeluje do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę! „Przypominamy, że quady to czterokołowe pojazdy, które najczęściej wykorzystywane są do jazdy sportowej, rekreacyjnej czy też przeprawowej. Ze względu na ich konstrukcję (niewielki rozstaw kół, stosunkowo niewielką masę, a przy tym osiągane znaczne prędkości) należy pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę i nie zapominać o stosowaniu przepisów ruchu drogowego” – czytamy w komunikacie.

Policja przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących jazdy quadem:

zarejestrowane i ubezpieczone czterokołowce i czterokołowce lekkie mogą jeździć po drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach;kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Przepisu tego nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa;przewożąc dziecko w wieku do 7 lat czterokołowcem, kierujący nie można przekraczać 40 km/h, co ważne w strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu i zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.Pamiętaj!

Quad jest przeznaczony dla jednej lub dwóch osób — nigdy trzech! Jazda w trójkę zwiększa ryzyko wypadku, pogarsza stabilność pojazdu i może zakończyć się tragicznie.