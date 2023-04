Dwulatek poparzony gorącą kawą! Śmigłowiec lądował na rondzie w Raciborzu

Dziecko poparzone kawą w Raciborzu

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 18 kwietnia około godz. 13.00 w Raciborzu. Strażacy dostali informację, że dwuletnie dziecko zostało poparzone kawą. Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten miał lądować na boisku szkolnym, ale koniec końców strażacy zabezpieczyli rondo im. Żołnierzy Niezłomnych, na którym lądował LPR. Kiedy druhowie byli już na miejscu, poszkodowany dwulatek przebywał w karetce. Ostatecznie został przetransportowany do szpitala w Katowicach-Ligocie. Ze względu na prowadzoną akcję wstrzymano ruch na rondzie.

