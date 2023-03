Aneta utonęła wraz z autem. Jej partner zaplanował sobie podobną śmierć. Zaskakujący ruch śledczych

Tragedia w Roszkowie. Kobieta utonęła w samochodzie

Dramat rozegrał się 11 lipca 2021 roku. Pewna para spędzała noc w rejonie wyrobisk pożwirowych w Roszkowie. Prawdopodobnie pili alkohol. W pewnym momencie samochód, w którym zasnęli, stoczył się do wody. Mężczyzna ocknął się, gdy do pojazdu zaczęła się wdzierać woda. Otworzył drzwi i uciekł. Niestety, 34-letnia Aneta utonęła. Strażacy wyciągnęli pojazd ze zbiornika. Płetwonurkowie dotarli do ciała kobiety. Nie udało się jej uratować. Prokuratura Rejonowa w Raciborzu wszczęła postępowanie o czyn z art. 155 Kodeksu Karnego, tj. nieumyślne spowodowanie śmierci. Zostało ono po jakimś czasie umorzone.

Co ciekawe, jak podają nowiny.pl, we wrześniu 2021 roku, czyli dwa miesiące po tym zdarzeniu, 33-letni partner kobiety usiłował popełnić samobójstwo, wjeżdżając do zbiornika samochodem osobowym. O jego zamiarach dowiedzieli się policjanci. Udało się go uratować. Miał promil alkoholu w organizmie.

Prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie tragedii w Roszkowie

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przeprowadziła badanie aktowe. - W dniu 25 lutego 2022 roku, wydano polecenie podjęcia przedmiotowego postępowania i jego kontynuowanie poprzez wykonanie dalszych czynności śledczych. Po przeprowadzonej analizie akt sprawy uznano bowiem, że śledztwo zostało umorzone przedwcześnie. Ostatecznie z dniem 29 sierpnia 2022 roku, śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach - informuje rzeczniczka gliwickiej prokuratury, Joanna Smorczewska.

Obecnie w toku śledztwa prowadzone są dalsze czynności procesowe, mające na celu weryfikację możliwych wersji śledczych. - Aktualnie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie można podać dalszych szczegółów dotyczących postępowania. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, a do chwili obecnej nie zatrzymano żadnych osób. Sprawa jednak ma charakter rozwojowy. Śledztwo zostało przedłużone na dalszy czas i jest kontynuowane - dodaje Smorczewska.

Gliwicka prokuratura zwraca się z prośbą, aby każda osoba która może posiadać informacje na temat sprawy, proszona jest o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach lun Prokuraturą Okręgową w Gliwicach.

