Zgubiła go chciwość

Rozłupał kamieniem czaszkę kurierowi. 20-latek skazany na 15 lat więzienia

Miał tylko 18 lat, ale już był pozbawionym skrupułów, brutalnym przestępcą. Napadł na kuriera i omal go nie zabił. Wszystko po to, by zabrać z jego wozu drogi sprzęt. Podczas drugiego napadu wpadł w policyjną zasadzkę. Zgubiła go pycha i chciwość.