Ruszył proces księdza, który urządził orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej

Ksiądz Tomasz Z. przed obliczem sądu. Kapłan urządził orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej

Zamiast stać przed ołtarzem, stanął przed sądem. Wszystko przez swoje grzeszne zapędy. We wtorek, 9 kwietnia, rozpoczął się proces księdza Tomasza Z. (46 l.), duchownego z parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, który na plebanii zorganizował gejowską orgię. Wszystko wyszło na jaw we wrześniu 2023 r. po publikacji "Gazety Wyborczej". Okazało się, że podczas erotycznych zabaw, na które zaproszona była także męska prostytutka, jeden z uczestników orgii zasłabł, a ksiądz Tomasz Z. nie chciał wpuścić do mieszkania ratowników medycznych. Niedługo potem duchownemu postawiono aż cztery zarzuty i został aresztowany.

- Tomasz Z. został zatrzymany. Usłyszał cztery zarzuty. Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami oraz ich udzielania. Jeden z nich dodatkowo jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby i obyczajności. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia - mówił styczniu 2024 r. prok. Waldemar Łubniewski z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

We wtorek, 9 kwietnia, ruszył proces ks. Tomasza Z. Duchowny został doprowadzony do sądu z celi aresztu śledczego, gdzie przebywa od stycznia. Wraz z policją zasiadł na ławie oskarżonych, przez cały czas nerwowo poprawiał sobie okulary. Nim proces ruszył, sąd zdecydował, że będzie w całości utajniony. Akt oskarżenia został odczytany już po opuszczeniu sali przez media.

