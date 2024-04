Świadkowie Jehowy otworzyli nowoczesną Salę Królestwa. Widok zwala z nóg! [GALERIA]

Świadkowie Jehowy mają nową świątynię. Sala Królestwa w centrum Katowic robi ogromne wrażenie!

W centrum Katowic nastąpiło wielkie otwarcie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Sal Królestwa Świadków Jehowy. Budynek, który powstawał dzięki pracy rąk ochotników, mieści się przy ul. Nadgórników 9. W piątek, 5 kwietnia, zorganizowano tam specjalny dzień otwarty, by każdy chętny mógł odwiedzić nowopowstałe miejsce i zapoznać się z historią tej grupy wyznawców na Śląsku. Okazuje się, że Sala Królestwa przy ul. Nadgórników 9 wyposażona jest w nowoczesny sprzęt - to m.in. specjalne systemy audiowizualne, które pozwolą wiernym na łączenie się ze Świadkami Jehowy na całym świecie. Przy budowie nie zapomniano także o osobach niepełnosprawnych - budynek jest tak skonstruowany, by mogli oni swobodnie się do niego dostać, a także po nim poruszać.

- Nasz zespół zaprojektował i zaplanował budynek wraz z otoczeniem i dwupoziomowym parkingiem. Nie musieliśmy wynajmować firm budowlanych, bo budynek wznieśliśmy sami. Ochotnicy, pod nadzorem specjalistów, przechodzili szkolenia BHP i podstawowe kursy, a następnie pracowali na placu budowy. Łącznie przewinęło się ponad 1200 osób. Wśród nich było 70 proc. kobiet, które pracowały nawet przy pracach zbrojeniowych. Sam przyjeżdżałem pracować tutaj z żoną. Co ważne, na budowie nie wydarzył się ani jeden wypadek. Ochotnicy, którzy przyjeżdżali do pracy, byli przyjmowani w domach naszych współwyznawców - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik Świadków Jehowy na Śląsku, Piotr Jarząbek.

