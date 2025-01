Kierowca może mówić o dużym szczęściu

Samochód dachował i z impetem wpadł między bariery. Wygląda jak zgnieciona puszka

To co zastali na miejscu zdarzenia strażacy przyprawia o gęsią skórkę. Na trasie N-S w Rudzie Śląskiej samochód po dachowaniu znajdował się pomiędzy barierkami oddzielającymi pasy jezdni w obu kierunkach. Auto przypominało zgniecioną puszkę. To cud, że kierowca wyszedł bez szwanku.