Sejsmograf online. Tutaj sprawdzisz, gdzie doszło do wstrząsu. Pomocne narzędzie!

Sejsmograf online. Jak sprawdzić, gdzie i kiedy doszło do wstrząsu?

Sejsmograf online to narzędzie, dzięki któremu możemy zobaczyć, gdzie doszło do wyczuwalnych wstrząsów na przestrzeni ostatnich godzin. W sieci można znaleźć kilka takich narzędzi. Jedno z nich znajduje się na stronie internetowej Volcano Discovery w zakładce Earthqaukes (z ang. trzęsienia ziemi). Dzięki niemu możemy zobaczyć informacje o aktualnych wstrząsach i dane z ostatnich 24 godzin. Podobnie działa earthquake.usgs.gov. Tutaj również mamy informację o ostatnich wstrząsach. Na mapie widzimy granice płyt tektonicznych, gdzie najczęściej dochodzi do ruchu warstw skalnych. W krajach, gdzie mieszkańcy muszą się liczyć z zagrożeniem, powodzeniem cieszą się specjalne aplikacje, które ostrzegają przed wstrząsem. Jedną z nich jest MyShake. Pomaga ona nie tylko w informowaniu o wstrząsach, ale także ich badaniu.

Warto dodać, że na szczęście Polska nie należy do krajów wyjątkowo aktywnych sejsmicznie. Występują one głównie tam, gdzie trwa eksploatacja podziemnych złóż. Do tego typu wstrząsów dochodzi nawet kilkadziesiąt tysięcy razy rocznie. Zaledwie 300 z nich jest wyczuwalnych na powierzchni.