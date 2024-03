BIMBROWNIK Z ŻOR

Senior pędził bimber w centrum miasta. W mieszkaniu miał prawie 100 litrów samogonu!

Prawie 100 litrów gotowego produktu, a także aparaturę do domowej produkcji alkoholu etylowego zabezpieczyli policjanci w jednym z budynków w centrum Żor. Okazało się, że 69-letni mieszkaniec produkował bimber i sprzedawał go, nie mając na to żadnego pozwolenia. Teraz bimbrownik z Żor odpowie za nielegalny handel alkoholem i jego wytwarzanie.