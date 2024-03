i Autor: reprodukcja Katarzyna Zaremba/SUPER EXPRESS, KWP w Katowicach

ZASKAKUJĄCA HIPOTEZA

Brutalne morderstwo dziennikarza TVN. Znany detektyw ujawnił straszną teorię na temat sprawcy. Włosy stają dęba

Mijają dwa lata od brutalnego zabójstwa dziennikarza TVN, Pawła K. (+29 l.), do którego doszło w nocy z 26 na 27 marca 2022 r. na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. W tej sprawie zarzut zabójstwa usłyszał Kamil Żyła, który zaraz po zbrodni uciekł za granicę. Mężczyzny do tej pory nie udało się znaleźć, choć policja wydała za nim list gończy. Teraz w sprawie tego, co mogło stać się ze sprawcą, wypowiedział się znany detektyw, Arkadiusz Andała.