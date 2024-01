Sieć Neonet likwiduje kilkadziesiąt sklepów. Część z nich mieści się w woj. śląskim. Będą zwolnienia

Likwidacja spółki Neonet w Polsce

Pod koniec grudnia 2023 roku firma Neonet ogłosiła, że spółka przechodzi restrukturyzację. Jej celem jest poprawa sytuacji firmy oraz jej stabilności.

Nastąpi reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku - poinformował Neonet pod koniec grudnia.

Firma zapowiedziała także, że w związku z trwającym procesem, pracy pozbawionych zostanie niemal 100 osób. Łącznie w firmie zatrudnionych jest 377 osób w pięciu grupach zawodowych.

Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, w piątek 19 stycznia Neonet podał, które sklepy sieci zostaną zamknięte. Do końca lutego 2024 roku zlikwidowanych zostanie 26 sklepów, z których część już zawiesiła działalność. Spółka zaznaczyła, że rezygnuje z placówek, które nie przynosiły zysków.

Pracownicy likwidowanych sklepów z którymi zostanie zakończona współpraca zostali poinformowani o planowanych krokach, a także przysługujących im możliwościach i programach wspierających - zapewnił Neonet.

Nadal otwartych pozostanie około dwustu sklepów. Spółka zapewniła także, że zwalnianym osobom wypłaci pensje za okres wypowiedzenia i odprawy uzależnione od stażu pracy, a także zapewni pomoc w przygotowaniu CV i symulacji przyszłych rozmów rekrutacyjnych. Wybrani pracownicy otrzymają propozycję pracy w innych działach firmy.

Lista sklepów Neonet, które zostaną zamknięte w 2024 roku

Te sklepy zostaną zamknięte do końca lutego:

Kolista 23, 43-300 Bielsko Biała

Kościuszki 12, 48-340 Głuchołazy

Jana Pawła II 2, 16-400 Suwałki

Rzemieślnicza 8a, 56-400 Oleśnica

Partyzantów 2, 24-100 Puławy

Żeromskiego 2, 34-300 Żywiec

Łąkowa 5, 16-100 Sokółka

Wojska Polskiego 80J, 58-150 Strzegom

Legionów 8, 22-400 Zamość

Warszawska 122, 05-092 Łomianki

Kopernika 4, 84-100 Puck

Warszawska 2H, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Raciborska 144, 44-280 Rydułtowy

Plac Szarych Szeregów 1, 59-800 Lubań

Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce -Bielany Wrocławskie

Bielska 24A, 43-200 Pszczyna

Zwycięstwa 12, 19-400 Olecko

Dworcowa 3, 22-500 Hrubieszów

Żeromskiego 19, 14-500 Braniewo

Kopalniana 4A, 59-320 Polkowice

Ziemiańska 1, 16-300 Augustów

Andersa 4, 42-160 Krzepice

Czarnieckiego 8, 28-230 Połaniec

Elektrowniana 1, 37-500 Jarosław

Gałczyńskiego 40, 95-100 Zgierz

W minionym roku obrotowym - od kwietnia 2022 do marca 2023 grupa NeoNet zanotowała spadek przychodów z 2,91 do 2,76 mld zł i kosztów operacyjnych z 2,89 do 2,74 mld zł. Zysk operacyjny zmalał z 25,25 do 12,4 mln zł, a przy wzroście kosztów finansowych z 12,1 do 25 mln zł rentowność netto pogorszyła się z 22,22 mln zł zysku do 1,48 mln zł straty.

Na koniec marca 2023 roku kapitały własne firmy wynosiły 211,06 mln zł, wobec 202,53 mln zł zanotowanych rok wcześniej. W roku obrotowym do marca 2021 roku grupa NeoNet przy 2,82 mld zł przychodów zarobiła 31,44 mln zł, a rok wcześniej osiągnęła 2,16 mld zł wpływów i 11,16 mln zł zysku netto. Łącznie do marca ub.r. zarobiła na czysto 86,43 mln zł zysków netto.