Wskoczył na główkę do wody. 60-latek ze Śląska będzie tego żałował do końca życia

Przychodzą do sex shopu, obnażają się i zadają TO pytanie. Właścicielka o sexbranży

W nocy doszło do wybuchu. Ludzie byli przerażeni. Masz to w domu? Uważnie czytaj instrukcje obsługi!

60-latek skoczył na główkę do Jeziora Pławniowickiego

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 czerwca. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, 60-latek skoczył "na główkę" do Jeziora Pławniowickiego. Mężczyzna wypłynął i wyszedł ze zbiornika o własnych siłach. Jednak pod razu poszedł po pomoc do ratowników z powodu bólu w kręgosłupie. Ratownicy wodni natychmiast wezwali pogotowie. Po przebadaniu mężczyzny stwierdzono u niego złamanie kręgosłupa. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Koło jeziora znaleźli się również strażacy, którzy musieli zabezpieczyć lądowisko dla helikoptera. Śmigłowiec przetransportował 60-latka do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Lekarze przejęli poszkodowanego i zajęli się nim natychmiast.

Rozebrali się i wskoczyli do lodowatej wody. Tak świętują szczecińskie morsy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.