Skoki narciarskie nie tylko w górach. W podróż po Polsce ruszy mobilna skocznia

Mobilna skocznia rusza w Polskę. Ma zachęcić do nauki skoków narciarskich

Wszyscy pamiętamy wspaniałe sportowe emocje jakich dostarczał nam Adam Małysz swoimi skokami. Teraz Polski Związek Narciarski chce skokami "zarazić" młodych ludzi. "Akademia Lotnika" ma zachęcić dzieci i młodzież do spróbowania swoich sił w skokach narciarskich, niezależnie od miejsca zamieszkania. W ramach programu po całej Polsce jeździć będzie mobilna skocznia narciarska, z której będą mogli skorzystać chętni.

- W ten sposób chcemy zachęcić młodzież do tego sportu. Przy tym wszystkim będą różnego rodzaju gry i zabawy. Chcemy przede wszystkim pokazać, że skoki narciarskie to nie tylko skocznia, ale też praca poza nią (...) To będzie coś nowego, bo skoki narciarskie do tej pory nie wychodziły tak do dzieci i młodzieży. Moglibyśmy budować małe skocznie w wielu miastach na zasadzie Orlików, ale to byłoby trudne zderzenie z rzeczywistością. W takich miejscach potrzebna byłaby odpowiednia kadra trenerska. W tym projekcie to my przyjeżdżamy już z gotową infrastrukturą i szkoleniowcami. Jeśli komuś się spodoba, to może wówczas zdecyduje się na naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego - mówi Adam Małysz w rozmowie z "Interia Sport".

Pierwszym miastem, które odwiedzi mobilna skocznia jest Bielsko-Biała

"Akademię Lotnika" wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki, przyznając projektowi 1,5 mln zł dofinansowania. W tym roku mobilna skocznia pojawi się w sześciu miastach, ale projekt będzie kontynuowany w roku następnym. Pierwszym miastem na liście jest Bielsko-Biała.

Mobilna skocznia narciarska stanie przed Galerią Sfera w środę 30 października. Uczestnicy akcji będą mieli do wykonania 7 ćwiczeń w 4 różnych strefach. Strefy zostały podzielone na etapy skoku narciarskiego - to pozycja dojazdowa, odbicie, lot i lądowanie. Dopiero po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń uczestnik będzie mógł przejść na mobilną skocznię.

Program wydarzenia:

I grupa – 10:00-10:45 ćwiczenia w strefach / 10:45-11:30 skocznia

II grupa – 10:45-11:30 ćwiczenia w strefach / 11:30-12:15 skocznia

III grupa – 11:30-12:15 ćwiczenia w strefach / 12:15-13 skocznia

13:00-13:30 przerwa

IV grupa – 13:30-14:15 ćwiczenia w strefach / 14:15-15:00 skocznia

V grupa – 14:15-15:00 ćwiczenia w strefach / 15:00-15:45 skocznia

VI grupa – 15:00-15:45 ćwiczenia w strefach / 15:45-16:30 skocznia

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy plastron, dyplom, medal, mini kombinezon i breloczek na klucze. Dzieci dostaną też i legitymację lotnika, w której będą zbierać pieczątki za wykonanie poszczególnych ćwiczeń.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zapisać. Zapisy odbywają się poprzez kontakt mailowy z potwierdzeniem chęci udziału w projekcie. Termin zgłoszeń upływa 21 października.

Zainteresowane szkoły prosimy o wysłanie nazwy szkoły oraz dane osoby kontaktowej (np.: nauczyciel WF imię i nazwisko, nr telefonu) na adres mailowy: [email protected]. W wiadomości zwrotnej Szkoły otrzymają do wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przyporządkowana godzina udziału w Akademii Lotnika - informuje Polski Związek Narciarski na stronie powiatu bielskiego.

Mobilna skocznia rusza w trasę po Polsce. Lista miast

Harmonogram eventów z mobilną skocznią narciarską:

30.10.24 - Bielsko Biała

7.11.24 - Wrocław

10.11.24 - Szczecin

16.11.24 - Warszawa

7.12.24 - Wisła

18.12.24 - Kraków