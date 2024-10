Wypadek w kopalni Bolesław Śmiały. Rannych zostało kilku górników

Wypadek w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych

Do wypadku w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych doszło w poniedziałek 15 października po godzinie 20. Do wypadku doszło na poziomie 420 metrów pod ziemią, w trakcie transportu górników kolejką, w rejonie rozjazdu doszło do o pęknięcia iglicy rozjazdu, co skutkowało wykolejeniem ostatniego wagonika. Podróżowało nim pięciu górników.

- Osobom poszkodowanych niezwłocznie została udzielona pierwsza pomoc medyczna. Pięć górników trafiło do szpitala, z czego dwóch zostało już wypisanych - informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.

Jak przekazała rzeczniczka PGG, górnicy doznali niegroźnych obrażeń. Są to urazy ortopedyczne, w tym m.in. złamania obojczyka. Obecnie dwóch górników przebywa w Górnośląskim Centrum Medycznym - Szpitalu w Ochojcu, a jeden w Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Życiu górników nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.