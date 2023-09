Śląski lider antyszczepionkowców wystartuje z Podhala. Wszystko przez Korfantego

Owinęli go taśmą klejącą i skatowali. 51-latek konał na przystanku

Nadsztygar zaginął w tajemniczych okolicznościach. Policja nie przestała go szukać

Kebab zdradził złodzieja! Chwila słabości słono go kosztowała

Co tam się działo?!

Wojciech Korfanty jako inspiracja: Dlaczego Podhale?

Pierwotnie wydawało się, że Rafał Piech będzie ubiegał się o mandat posła z okręgu wyborczego nr 31, obejmującego Siemianowice Śląskie. Jednakże, jego ostatnia decyzja o starcie z Podhala zaskoczyła wielu wyborców. Wcześniej na łamach portalu Onet zapewniał, że nie zamierza kandydować właśnie z tego regionu.

W rozmowie z Tomaszem Stankiewiczem z portalu Eska.pl, Rafał Piech wyjaśnił swoją decyzję. Porównał siebie do Wojciecha Korfantego, który również pochodził z Siemianowic Śląskich i miał silny związek z tym regionem. Twierdzi, że wybór Podhala jako miejsca startu wynika z historii Korfantego, który walczył o niepodległość Polski na tych terenach przed drugą wojną światową. Ta symbolika skłoniła go do podjęcia decyzji o kandydowaniu w tym szczególnym okręgu.

Zmiana okręgu ze względu na brak podpisów?

Przemieszczenie się Rafała Piecha na Podhale może wydawać się dziwne, ale istnieją przesłanki sugerujące, że była to konieczność. Według informacji portalu Onet, prezydent Siemianowic Śląskich mógł nie zebrać wystarczającej liczby podpisów niezbędnych do zarejestrowania komitetu wyborczego na Śląsku. Zgodnie z prawem, lista kandydatów na posłów musi być poparta podpisami co najmniej 5 tysięcy wyborców z danego okręgu wyborczego. Według doniesień, Piech posiadał ich niecałe 2 tysiące.

Co ze śląskimi wyborcami?

W związku z tym, że Piech startuje w okręgu Podhala, pojawiły się pytania, jakie uczucia mogą budzić te decyzje u jego wyborców ze Śląska. Piech jednak zapewnia, że można w prosty sposób załatwić dokument, który pozwoli zagłosować na niego w miejscu zamieszkania, czyli w okręgu, z którego pochodzi. To rozwiązanie ma ułatwić wyborcom oddanie głosu na swojego kandydata.

"Polska Jest Jedna" i ruch antyszczepionkowców

Ruch "Polska Jest Jedna," założony przez Rafała Piecha we wrześniu 2021 roku, był początkowo ruchem społecznym sprzeciwiającym się koronawirusowym obostrzeniom i tzw. "segregacji sanitarnej". Później przekształcił się w partię polityczną. Partia ta, zarejestrowana na początku 2023 roku, promuje wartości chrześcijańskie i stawia na rodzime rolnictwo oraz powrót do węgla w sferze gospodarczej. Rafał Piech nazywa ją "prawdziwą prawicą" i podkreśla, że skupia osoby, które kierują się hasłami "Bóg, rodzina, ojczyzna."

Czy jego związek z regionem Podhala przyniesie mu sukcesy wyborcze? To pytanie pozostaje otwarte i zostanie odpowiedzi w dniu wyborów.