Z całego serca będę wspierał te środowiska, które przestrzegają prawo, które chcą rozwijania Polski w centrum Europy, które chcą implementacji środków unijnych, bo dzisiaj ich strasznie potrzebujemy (...) Mamy zapewnione środki unijne; te z KPO bardzo by się na mnóstwo inwestycji przydały. To Koalicja Obywatelska gwarantuje, że te środki w Polsce będą po 15 października i cieszę się, że tutaj wspólnymi siłami historia polityczna w naszym regionie przyjęła nieoczekiwany charakter. Ale, jak powiedziałem praktycznie rok temu, to był dobry ruch 21 listopada 2022 roku i przepracowaliśmy ten czas bardzo dobrze - skomentował marsz. Jakub Chełstowski.