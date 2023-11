Śmierć Izabeli z Pszczyny. Lekarze odpowiedzą za błąd? Jest akt oskarżenia

To on podpalił siano zwierzakom ocalonym przed rzeźnią. A kiedyś się nimi opiekował...

Koniec śledztwa ws. śmierci Izy z Pszczyny. Przed sądem stanie trzech lekarzy

"Trzech lekarzy, w tym ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego powiatowego Szpitala Joannitas w Pszczynie, którzy zajmowali się ciężarną kobietą, odpowie za nieumyślne spowodowanie jej śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie jej pomocy (art. 162 i 165 kodeksu karnego)" - o sprawie informuje "Rzeczpospolita". Tym zakończyło się trwające dwa lata śledztwo ws. śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny; prowadziła je Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych, lekarze postąpili niezgodnie ze sztuką lekarską, co skutkowało obumarciem płodu, a w konsekwencji śmiercią ciężarnej kobiety. – Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – przekazał "Rzeczpospolitej" prokurator Ireneusz Kunert, szef wydziału do spraw błędów w katowickiej prokuraturze.

Oskarżeni lekarze nie przyznają się do winy

Lekarze Andrzej P., Krzysztof P. i Michał M. nie przyznają się do winy i podkreślają, że w przypadku Izabeli z Pszczyny postępowali zgodnie z procedurami. Tym zapewnieniom przeczy natomiast opinia biegłych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i rzecznika praw pacjenta. Dodatkowo, nie tylko prokuratura postawiła lekarzom zarzuty. Zrobiła to również zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Katowicach. Dotyczą one naruszenia ustawy o zawodzie lekarza i Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Kim była 30-letnia Izabela z Pszczyny?

Izabela zmarła 22 września 2021 roku. Kobieta była w 22. tygodniu ciąży. 30-latka zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina kobiety od początku uważała, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w całej Polsce. Przez kraj przetoczyła się fala protestów pod hasłem "Ani jednej więcej" dotyczących zaostrzonego w październiku 2020 roku prawa aborcyjnego.

