Tragedia

Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Potworna kraksa dwóch osobówek z ciężarówką

Wieczorem w piątek, 26 maja na autostradzie A4 doszło do potwornej kraksy, której efektem była śmierć jednej osoby. W Katowicach na wysokości Parku Kościuszki dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką, a na miejscu zginął kierowca lexusa. Był on reanimowany, śmigłowiec LPR czekał, by zabrać go do szpitala, jednak obrażenia poszkodowanego okazały się zbyt rozległe, żeby go uratować.